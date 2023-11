‘Chi ricerca cura’, tra Ospedale e Università

‘Chi ricerca cura’ è la perfetta sintesi dell’obiettivo di migliorare le cure al paziente e la salute dei cittadini, attraverso le sinergie tra la ricerca scientifica, l’attività assistenziale e la didattica dell’Ospedale di Alessandria e il DAIRI.

La visione

La strategia del DAIRI presenta un fortissimo legame con l’Università del Piemonte Orientale e con tutti quei soggetti del territorio che hanno dimostrato la propria attenzione verso l’Azienda. È in questo percorso che si sono costruiti gli obiettivi che, a cavallo tra il 2022 e il 2023, si stanno raggiungendo, come l’essere Hub della conoscenza con la trasformazione in Azienda Ospedaliera Universitaria.

IRCCS per l’ambiente

Il riconoscimento a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per patologie ambientali, che per la provincia di Alessandria e in particolare Casale Monferrato, è strettamente legato alle malattie causate dall’amianto. In questo senso c’è la volontà di creare un sistema virtuoso capace di generare valore sul territorio.

Il DAIRI

È diventato un riferimento regionale, mettendo i propri settori a supporto della programmazione, per orientare le ASR nel percorso che coniuga la ricerca sanitaria ai bisogni di salute dei cittadini e allo sviluppo del sistema assistenziale, secondo i principi della sostenibilità economica e dell’efficiente utilizzo delle risorse.

Per scaricare la Rendicontazione Scientifica 2023: https://www.ospedale.al.it/it/comunicazione/notizie/rendicontazione-scientifica-2023-dati-2022