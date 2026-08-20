Economia Motori Video

Auto elettriche: il mercato frena senza gli incentivi

Di

Ago 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Continua a crescere il mercato delle auto elettriche in Italia, anche se la corsa rallenta con l’esaurimento degli incentivi statali. A luglio sono state immatricolate oltre 7.300 vetture a zero emissioni, quasi il 25% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Nei primi sette mesi del 2026 le immatricolazioni hanno raggiunto quasi 87 mila unità, con una crescita del 71% e una quota di mercato dell’8%, in netto aumento rispetto al 2025. A luglio, però, la quota è tornata sotto il 6%, segnale che l’effetto degli incentivi introdotti lo scorso anno si sta progressivamente esaurendo.
Secondo le associazioni di settore Motus-E (associazione che promuove la mobilità elettrica) e dall’Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), servono ora misure strutturali e una riforma della fiscalità delle auto aziendali per garantire stabilità al mercato e ridurre il divario con gli altri Paesi europei. In Francia, infatti, le auto elettriche rappresentano quasi il 30% delle vendite, mentre in Germania superano il 28%.
Intanto restano protagoniste le vetture ibride, che sfiorano la metà delle immatricolazioni complessive, mentre diesel e benzina continuano a perdere terreno. Uno scenario che conferma la transizione verso una mobilità sempre più elettrificata, anche se l’Italia procede ancora a un ritmo inferiore rispetto ai principali partner europei.
fsc/gtr/col

Di

Articoli correlati

Economia Video

Allarme NEET: serve una sinergia per aiutare i lavoratori del futuro

Ago 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: arrestato 55enne per spaccio, sequestrati quasi 7 kg di droga e 65.000 euro in contanti

Ago 20, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Cassa integrazione per il caldo estremo, le nuove regole fino al 31 dicembre

Ago 20, 2026

Ti sei perso...

Economia Motori Video

Auto elettriche: il mercato frena senza gli incentivi

Ago 20, 2026
IN EVIDENZA

Passaporto digitale di prodotto, origine e impatto di ciò che compriamo

Ago 20, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società Cronaca IN EVIDENZA

Lutto nel giornalismo alessandrino: se n’è andata a 94 anni Emma Camagna

Ago 20, 2026 Raimondo Bovone
Economia Video

Allarme NEET: serve una sinergia per aiutare i lavoratori del futuro

Ago 20, 2026