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Catania: arrestato 55enne per spaccio, sequestrati quasi 7 kg di droga e 65.000 euro in contanti

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Ago 20, 2026
CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un 55enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo di un’abitazione di via Antonio Cagnoni. La perquisizione ha permesso di smantellare una vera e propria base logistica per lo stoccaggio della droga, portando al sequestro di 6,5 kg di marijuana, rinvenuti in numerosi involucri di diverse dimensioni, occultati tra la cucina, il vano sottoscala e il frigorifero, 190 gr di hashish, suddivisi in panetti e involucri, 66 gr di cocaina e la somma di 65.190 euro in contanti, confezionata in mazzette di vario valore e ritenuta provento dell’attività illecita.pc/azn
(Fonte video: Polizia di Stato)

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