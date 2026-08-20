Lutto nel giornalismo alessandrino: se n’è andata a 94 anni Emma Camagna

Ciao Emma. Grande donna, grande esempio di correttezza, forte personalità e ricca di fede. Punto di riferimento per molti, organizzatrice, spesso a casa sua, delle famose cene al femminile, con gli avvocati-donna, avvocate o avvocatesse, comunque le si voglia chiamare.

Qui di seguito i ricordi, ricevuti nelle ultime ore, dei componenti la giuria del premio ‘Franco Marchiaro’ e dell’ex-ministro alessandrino prof. Renato Balduzzi.

La giuria del premio giornalistico ‘Franco Marchiaro’ ricorda con grande affetto Emma Camagna, il suo amore e la dedizione per la professione. Fin dalla sua istituzione e per molti anni, inoltre, Emma ha fatto parte dela giuria, assicurando un contributo di qualità nel ricordo di Franco Marchiaro e del percorso professionale che li aveva visti, fianco a fianco, alla Stampa.

Emma Camagna non è stata soltanto l’ineguagliabile first lady della comunicazione locale, maestra naturale di generazioni di giornalisti e di giornaliste. È stata – e sotto questo aspetto è e resterà – un faro luminoso di professionalità, eleganza e ironia. Anche in terreni non facili, come quelli della cronaca giudiziaria. Per chi poi ha avuto e ha ruoli pubblici, sapersi osservati da Emma era una garanzia per fare bene, per non derapare. Grazie Emma, anche per quella tua spiritualità naturale e aperta, che sapevi regalare a tutti. (Renato Balduzzi)