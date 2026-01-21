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Agosto: salgono i prestiti a famiglie e imprese

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Set 21, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto i prestiti a imprese e famiglie sono cresciuti del 3,4% su base annua, in accelerazione rispetto a luglio, quando le imprese correvano più delle famiglie. Prosegue così la crescita iniziata a marzo del 2025: per le famiglie è il 20° mese consecutivo di aumento, per le imprese il 14°. Lo indica il Rapporto mensile dell’Abi. Sul fronte della raccolta, il quadro resta positivo, con una dinamica che dura dall’inizio del 2024. I depositi sono aumentati dell’1,8% rispetto a un anno fa, mentre le obbligazioni hanno segnato un +6%. Cresce anche il risparmio investito in titoli custoditi dalle banche. Per quanto riguarda il capitolo tassi, per chi compra casa, i nuovi mutui sono in lieve rialzo rispetto al mese scorso, ma ancora sotto i livelli di fine 2023. Scende invece il costo dei nuovi finanziamenti alle imprese, molto più in basso rispetto a fine 2023. Nel complesso, il tasso medio sul totale dei prestiti si attesta poco sopra il 4%.
abr/azn

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