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Torna la “Carta Dedicata a Te”: 1.000 euro a oltre 1,1 milioni di famiglie

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Set 21, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Prende il via per il 4° anno consecutivo la Carta Dedicata a Te, misura voluta dal Governo per sostenere concretamente le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e, al tempo stesso, promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità: a disposizione oltre 1 miliardo di euro, 1.000 euro per ogni famiglia. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre.
mec/fsc/gtr

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