Attualità IN EVIDENZA Science & Technology Video

La vice-presidente Angelilli: “Nel Lazio il nuovo Distretto industriale Spazio, Difesa e Sicurezza”

Di

Set 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) -“Un tavolo di lavoro molto concreto, con tutti gli attori protagonisti, anche in vista della prossima programmazione europea, che mette a disposizione oltre 130 miliardi di euro per tutto il settore dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza. Il Lazio ha annunciato la creazione, a partire da novembre, del nuovo Distretto industriale tecnologico dello Spazio, della Difesa e della Sicurezza. Inoltre, il 9 ottobre presenteremo un bando per tutto il settore: il Bando Filiere Tecnologiche, una novità molto importante e utile per tutte le imprese, con una dotazione di 55 milioni di euro. Si tratta, pertanto, di un bando molto importante, che vedrà coinvolte tutte le imprese, dalle grandi aziende alle PMI, che siedono a questo tavolo”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vice presidente della Regione Lazio, a margine degli Stati Generali della Space Economy a Roma.xc7//pc/gsl

Di

Articoli correlati

Costume & Società Economia IN EVIDENZA Video

Torna la “Carta Dedicata a Te”: 1.000 euro a oltre 1,1 milioni di famiglie

Set 21, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Salute: alcol in peri-menopausa, donne e liquori – guai e dolori

Set 21, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Contributi INPS: ritardi e mancati pagamenti costeranno di più

Set 21, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Inizia la seconda era Mancini in azzurro “Dobbiamo divertirci e vincere”

Set 21, 2026
TOP NEWS

Quirinale, La Russa “Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l’Italia”

Set 21, 2026
Attualità IN EVIDENZA Science & Technology Video

La vice-presidente Angelilli: “Nel Lazio il nuovo Distretto industriale Spazio, Difesa e Sicurezza”

Set 21, 2026
Costume & Società Economia IN EVIDENZA Video

Torna la “Carta Dedicata a Te”: 1.000 euro a oltre 1,1 milioni di famiglie

Set 21, 2026