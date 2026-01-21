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Salute: alcol in peri-menopausa, donne e liquori – guai e dolori

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Set 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Alcol in perimenopausa: perché ne esaspera tutti i sintomi emotivi e cognitivi? Perché è dannoso per il cuore? Nel centocinquantaquattresimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, analizza perché la donna subisca in modo più drammatico e più rapido i danni sul cervello viscerale e sul sistema nervoso centrale, e perché le fluttuazioni perimenopausali degli estrogeni siano uno specifico fattore di vulnerabilità. Un focus specifico è dedicato al ruolo dell’alcol nel disturbare a fondo l’architettura del sonno, con gravi conseguenze sia cardiovascolari sia neuropsicologiche.

sat/gsl

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