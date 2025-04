ASTM di Tortona è cresciuta nel 2024: grandi risultati economico-finanziari

Il Gruppo tortonese, in grande crescita l’anno scorso, si conferma tra i principali player internazionali nel settore delle concessioni autostradali. Approvato dal Cda il risultato di gruppo 2024, con questi numeri:

VOLUME D’AFFARI: € 4,5 miliardi (+ 13,5%) – EBITDA: € 2,1 miliardi (+8,7%) –

UTILE NETTO: € 460,6 milioni (+144,5%).

INVESTIMENTI – Italia: € 781,8 milioni destinati al rinnovamento e alla sicurezza di una rete autostradale che si sviluppa per circa 1.100 km – Traffico +2,7% (leggero +2,6%, pesante +3,2%) – Acquisito il controllo della Tangenziale Esterna di Milano, asset strategico della mobilità del nord ovest del Paese – Entrata in esercizio di “Concessioni del Tirreno”, la nuova società del Gruppo che gestisce le tratte A10 Savona-Ventimiglia e A12 Sestri Levante – Livorno.

Brasile: € 588,9 milioni in sviluppo, rinnovamento e sicurezza sulla rete – Traffico +15,4% (leggero +9,5%, pesante +19,4%) – Aggiudicazione, nel corso dell’anno attraverso la controllata EcoRodovias, della nuova concessione trentennale di Nova Raposo, nello Stato di San Paolo, che conferma il ruolo del Gruppo quale principale operatore autostradale del Paese

RUOLO – Il Gruppo Itinera (EPC) ha raggiunto un portafoglio lavori di € 6,4 miliardi, con ricavi di € 2,1 miliardi che la posizionano come 2° operatore italiano nelle costruzioni e confermano la validità della strategia di sviluppo negli Usa, attraverso Halmar International.

Sinelec (Tecnologia) presenta ricavi totali di € 327 milioni, in crescita del 10%, facendo leva sulle sinergie operative date dall’integrazione tra tecnologia e impiantistica, sia a supporto delle concessionarie di Gruppo in Italia e Brasile, sia operando sul mercato.

PERFORMANCE DI SOSTENIBILITA’ – € 13 miliardi e oltre 180.000 lavoratori: rispettivamente i contributi economico e occupazionale generati sul territorio lungo la catena del valore – 93% di energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili –

Zero infortuni mortali tra i dipendenti – 280.000 ore di formazione, di cui circa il 50% in ambito salute e sicurezza.

Umberto Tosoni, ad ASTM