Si è svolta settimana scorsa nella Sala Consiliare di Palatium Vetus la cerimonia di assegnazione delle borse di studio ai migliori studenti dell’istituto “Leonardo da Vinci” di Alessandria, dedicate alla memoria del Dott. Domenico (Michele) Ivaldi.

La famiglia Ivaldi ha ritenuto di grande importanza organizzare anche quest’anno, per la 3^ edizione, l’assegnazione di questi riconoscimenti, che sono una testimonianza di quanto è stato trasmesso ai suoi alunni dal professor Ivaldi: impegno, collaborazione e serietà negli studi per proseguire verso obiettivi di realizzazione e per incentivare la comunità di riferimento.