Primi contatti con Confartigianato e docenti del corso odontotecnici dell’istituto ‘Vinci-Nervi-Fermi’ per organizzare stage.

L’obiettivo è quello di fornire, oltre alle cure dentistiche e oculistiche completamente gratuite, anche protesi dentali a costo zero a coloro che non hanno più denti per mangiare.

Se ne è parlato presso la sede degli “Asili” nel corso di un incontro alla presenza del responsabile, Pier Giuseppe Rossi e di alcuni volontari, di Angelo Giambruno, presidente regionale e provinciale di Confartigianato odontotecnici, Peo Luparia, presidente dell’associazione “Amici del Vinci”, le docenti del VINCI – NERVI – FERMI, Valentina Brezzo che si occupa di orientamento e Susanna Repetti, insegnate di laboratorio, il tutor Fabio Tagnin.

Gli ambulatori

Prosegue senza sosta l’attività dei 3 ambulatori attrezzati e dotati di tutte le più moderne tecnologie, inaugurati lo scorso giugno in via Michelangelo Buonarroti 16 (quartiere Cristo), in uno stabile completamente ristrutturato di proprietà del Comune di Alessandria, dove vengono offerte cure odontoiatriche e oculistiche completamente gratuite a persone indigenti.

Tutto grazie alla generosità di Comune, Regione e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Sono circa una sessantina i pazienti che, dopo la pausa estiva, hanno usufruito delle prestazioni offerte dai 6 dentisti, supportati da assistenti alla poltrona e infermieri, e dagli oculisti e ottici che prestano servizio volontario in orari concordati. Il contatto con la struttura avviene tramite gli uffici del CISSACA, della Caritas Diocesana e di altre associazioni che operano nel volontariato, previa valutazione dell’ISEE degli interessati.

Le necessità

L’esigenza pressante è reperire protesi dentali per alleviare il disagio di chi ha gravi problemi di masticazione. I dentisti lavorano gratuitamente, i materiali vengono forniti dalla sede centrale degli “Asili” di Torino, quindi diventa necessario individuare qualche odontoiatra volontario desideroso di collaborare animato da spirito caritatevole.

Giambruno ha promesso di consultare gli odontoiatri per fornire protesi gratuite. Le insegnanti e il tutor del ‘Vinci–Nervi–Fermi’ sono pronti a valutare stage degli studenti odontoiatri presso gli “Asili”, per aiutare questi giovani a crescere dal punto di vista professionale e umano.