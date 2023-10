Allerta meteo per oggi e domani

L’ufficio Stampa del Comune di Alessandria ha ricevuto oggi giovedì 19 ottobre 2023 dal Servizio di protezione Civile della provincia di Alessandria un bollettino di Allerta in cui viene indicato un livello di allerta con codice GIALLO idrogeologico (il rischio che si verifichino fenomeni piovosi intensi, localmente pericolosi) per la giornata odierna, a cui farà seguito nella giornata di domani, venerdì 20 ottobre, un fase di allerta con codice ARANCIONE (sono previsti fenomeni molto più intensi del normale, che potrebbero risultare pericolosi per cose e persone); l’evolversi della situazione viene seguito costantemente dal Servizio di Protezione Civile Comunale.

Navigazione articoli