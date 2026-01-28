Confindustria Piemonte, il presidente Amalberto: “Il 60% delle imprese piemontesi esporta”

TORINO (ITALPRESS) – “Il 60% delle nostre imprese esporta e il 75% di loro ha mantenuto o aumentato i propri fatturati del proprio export, quindi dal punto di vista della presenza del Piemonte sui mercati esteri ci siamo e le prospettive sono molto positive. Il Mercosur è importante e auspichiamo che venga portato avanti anche in via provvisoria, in Argentina e Brasile vivono molti italiani ed europei e i nostri prodotti sono molto apprezzati. Dal punto di vista del mercato oggi rispetto a quei Paesi abbiamo una bilancia commerciale positiva per 800 milioni, ma può crescere in modo enorme. Abbiamo 1,4 miliardi di esportazioni in Piemonte contro 600 milioni di importazioni”. Così Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, alla presentazione del secondo Rapporto Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, presentato nella sede di UniCredit University di Torino. “Abbiamo ricevuto a Torino l’ambasciatrice indiana in Italia e abbiamo ricevuto il console di Milano un po’ di mesi fa: questo era propedeutico ad iniziare un rapporto con loro. Quest’anno immaginiamo di fare qualche missione, speriamo in India, Argentina e Canada, dove cercheremo di accompagnare le nostre imprese in questo continuo sviluppo. L’India è un grande paese, se il loro PIL aumenta noi abbiamo possibilità di grandi esportazioni”.xn3/tvi/azn

