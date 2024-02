La multiutility a prevalente capitale pubblico si è aggiudicata la gara dell’ Acquirente Unico in 37 province italiane , fra cui Alessandria , indetta in relazione alla fine del mercato elettrico di maggior tutela dal 1° luglio 2024.

Nuovo gestore

A partire dal prossimo 1° luglio, il Gruppo Hera, attraverso la controllata Hera Comm, sarà il nuovo gestore del Servizio elettrico a Tutele Graduali dei clienti domestici non vulnerabili per la provincia di Alessandria, che coinvolge circa 37.000 punti di fornitura, attualmente serviti a Maggior Tutela.

L’arrivo di Hera è stato determinato dall’aggiudicazione della gara nazionale indetta dall’Acquirente Unico, in relazione alla fine del mercato elettrico di maggior tutela a partire dal prossimo 1° luglio 2024.

Oltre alla provincia di Alessandria, Hera si è aggiudicata il Servizio a Tutele Graduali in altre 36 province italiane, per un totale di oltre 1 milione di nuovi clienti elettrici. In particolare, la multiutility andrà a rafforzare la propria presenza in diverse regioni italiane: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria, Liguria, Piemonte e Campania.

Info

Per il passaggio di fornitura utilizzare il numero verde Hera 800.554.000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.