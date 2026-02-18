AgriFoodTech: investimenti in crescita del 18%





ROMA (ITALPRESS) – L’agroalimentare si conferma uno dei motori più solidi dell’economia italiana. Nel 2025, mentre il PIL cresce tra lo 0,5% e lo 0,6%, il comparto che vale circa il 15% della ricchezza nazionale accelera: la produzione alimentare aumenta del 4,5% rispetto all’anno precedente e l’export tocca il record storico di 73 miliardi di euro. A sostenere questa crescita è sempre di più l’innovazione tecnologica. Secondo il nuovo report sullo stato dell’AgriFoodTech in Italia, realizzato da Eatable Adventures per il Verona Agrifood Innovation Hub, nel 2025 gli investimenti nel settore hanno raggiunto i 121,6 milioni di euro, con un aumento del 18% rispetto al 2024, in netta controtendenza rispetto al calo globale ed europeo. Cresce anche il numero delle imprese innovative: le startup AgriFoodTech attive in Italia salgono a 501, con un incremento del 23% in un solo anno. Un’espansione che si riflette sull’occupazione, con oltre 4.400 posti di lavoro generati, in aumento del 47%. Il fenomeno è concentrato soprattutto nel Nord del Paese: la Lombardia si conferma primo hub nazionale con oltre il 28% delle startup, seguita da Piemonte ed Emilia-Romagna. Un ecosistema che unisce tradizione agroalimentare e nuove tecnologie e che rende l’Italia sempre più un punto di riferimento europeo per l’innovazione nel cibo.

