La Rettrice di Ca’ Foscari, Lippiello: “Il forum italo-uzbeko consolida una collaborazione fruttuosa”

Feb 18, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Con questo secondo forum abbiamo consolidato quello che abbiamo già lanciato due anni fa a Tashkent, quindi una collaborazione fruttuosa che ha dato dei risultati”. Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress Tiziana Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia e delegata della Conferenza delle Università italiane per le relazioni internazionali, presente al secondo Forum dell’Istruzione Superiore italo-uzbeko ospitato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre. Il forum è stato organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) in collaborazione con il ministero dell’Università e della ricerca, l’Università degli Studi Roma Tre e il ministero dell’Istruzione Superiore, della Scienza e dell’Innovazione uzbeko.
