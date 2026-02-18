Autonomia, il governatore Bucci: “Per la Liguria è un grande passo in avanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contento che per la Regione Liguria si possa fare un grande passo in avanti. Per noi è un gran passo soprattutto per la Sanità e la Protezione civile che sono le 2 cose che hanno un effetto più immediato sui cittadini”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine del Cdm . “La Protezione civile ci consente di poter disporre dei fondi immediatamente il giorno dopo l’evento, se il presidente si prende la responsabilità di fare la delibera o il decreto, e le persone che hanno subìto un danno possono avere il rimborso il giorno dopo. E’ una cosa veramente incredibile, rispetto ai tempi in cui siamo abituati adesso”.xb1/tvi/mca2

