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A Tripoli l’Italian Design Day, Alberini: “In Libia grande futuro per l’Italia”

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Giu 30, 2026
TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Tripoli ha ospitato la Giornata del Design Italiano 2026, evento organizzato nell’ambito della sesta edizione del Forum Urbano della capitale libica. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti istituzionali locali, architetti, designer, accademici e ospiti internazionali. Nel suo intervento, l’ambasciatore italiano in Libia, Gianluca Alberini, ha sottolineato il valore del design come linguaggio universale capace di coniugare tradizione e innovazione, estetica e funzionalità. L’iniziativa è stata organizzata dall’agenzia di Tripoli dell’ICE.
abr/gtr

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