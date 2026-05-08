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A maggio 544.100 assunzioni previste dalle imprese

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Mag 8, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Sono 544.100 le assunzioni programmate dalle imprese nel mese di maggio, mentre nel trimestre maggio – luglio il fabbisogno complessivo raggiunge 1,7 milioni di contratti. È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro. Rispetto alle previsioni dello stesso periodo del 2025 si registra una flessione pari a oltre 26.000 unità nel mese e a circa 42.000 nel trimestre. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta elevato: a maggio risulta difficile reperire il 42,9% dei profili ricercati, una quota comunque in diminuzione rispetto al 46,6 registrato nel 2025. Le occasioni di lavoro offerte dal settore dei servizi sono 368.000 a maggio e 1,2 milioni entro luglio.
Le imprese della filiera turistica esprimono la domanda più elevata con 129.000 lavoratori ricercati a maggio e 440.000 nel trimestre maggio-luglio. Seguono il commercio e i servizi alle persone. Il settore industriale prevede oltre 131.000 entrate nel mese e 400.000 nel trimestre.
/gtr

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