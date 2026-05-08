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Fondazione CRAL: Paolo Arrobbio è il nuovo Presidente, il vice è Domenico Mercogliano

DiRaimondo Bovone

Mag 8, 2026 , , , ,
La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL

Paolo Arrobbio è il nuovo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Ad eleggerlo all’unanimità è stato, questa mattina, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunitosi per la prima volta. Il CdA ha anche individuato, al suo interno, il dottor Domenico Mercogliano come nuovo vice Presidente. Completano il Consiglio di Amministrazione Roberto Livraghi, Luigi Bonzano e Rossana Balduzzi.

LE PAROLE – Il neo-presidente Arrobbio ha spiegato: “Assumere la guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è per me un grande onore, e una forte responsabilità. Nel corso della mia carriera di dirigente di banca, e poi di amministratore di aziende del settore multiutility, ho operato a lungo in città e in provincia, e ben conosco le esigenze e le potenzialità delle nostre comunità e del nostro territorio, e il ruolo fondamentale della Fondazione, sul fronte economico, culturale e di coesione sociale. Un pensiero commosso, in questo momento, va all’amico Luciano Mariano, che in questi anni ha saputo distinguersi con una guida attenta, rigorosa e illuminata di questo ente. Raccolgo, insieme a tutto il CdA, il suo testimone, con l’obiettivo di rendere la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sempre più solida e centrale, vero motore del territorio di tutta la provincia”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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