Mercosur, via libera dell’UE all’accordo

Gen 12, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Dopo oltre 25 anni di negoziati, l’Unione europea ha dato il via libera all’accordo di libero scambio con il Mercosur, il blocco sudamericano che comprende Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. L’intesa punta a creare la più grande area di libero scambio al mondo, coinvolgendo circa 700 milioni di cittadini, e rappresenta per Bruxelles una rilevante vittoria geopolitica.
Il voto ha però evidenziato una profonda spaccatura tra i Paesi membri. La maggioranza qualificata dell’UE ha approvato il trattato, ma Francia, Polonia, Austria, Irlanda e Ungheria si sono espressi contro, mentre il Belgio si è astenuto. L’Italia ha votato a favore, dopo aver ottenuto garanzie a tutela del settore agricolo. Decisiva la proposta della Commissione europea di rendere disponibili, già dal 2028, circa 45 miliardi di euro a sostegno degli agricoltori, oltre al rafforzamento delle clausole di salvaguardia sulle importazioni di prodotti agricoli sensibili.
Il Mercosur è un’organizzazione commerciale nata nel 1991, che unisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Si parla, nel complesso, di circa 280 milioni di abitanti.
L’accordo fa sì che, nel tempo, saranno cancellati i dazi sul 91% degli scambi commerciali che avvengono tra Ue e Mercosur. Il 17 gennaio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà in Paraguay per firmare l’intesa con i paesi sudamericani.
