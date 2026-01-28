Economia Video

A gennaio aumenta la fiducia di consumatori e imprese

Gen 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – A gennaio l’indice di fiducia dei consumatori sale lievemente da 96,6 a 96,8 mentre l’indicatore relativo alle imprese aumenta da 96,6 a 97,6. Lo rende noto l’Istat. Per quanto riguarda il sistema produttivo, l’andamento positivo è sostenuto soprattutto dai servizi di mercato e, in misura più contenuta, dal comparto manifatturiero. Restano invece difficoltà nel commercio al dettaglio, dove le valutazioni degli imprenditori risultano complessivamente negative sia nella grande distribuzione sia nel commercio tradizionale. Segnali di debolezza emergono anche dal settore delle costruzioni. Sul fronte dei consumatori, il miglioramento è legato principalmente a una visione più favorevole dell’andamento ec onomico generale e delle prospettive occupazionali. Contribuiscono inoltre giudizi leggermente migliori sulla situazione economica personale e una maggiore fiducia nelle possibilità di risparmio. Persistono tuttavia elementi di cautela nelle valutazioni su lla situazione corrente. Nel complesso, il quadro di inizio anno suggerisce un clima di fiducia in moderato recupero, trainato dai servizi e accompagnato da aspettative più ottimistiche, pur in presenza di alcune aree di debolezza che continuano a pesare s u specifici settori dell’economia.
