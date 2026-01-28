Niscemi, Meloni: “La priorità è dare risposte ai 1.500 sfollati”

CATANIA (ITALPRESS) – “A Niscemi la situazione è particolarmente complessa, vista di persona è ancora più impattante delle immagini che già sono abbastanza significative”. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso della riunione a Catania sul maltempo in Sicilia. Nel sopralluogo di oggi a Niscemi “abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco e con la Protezione Civile. Voglio ringraziare Fabio Ciciliano, tutta la Protezione Civile per un lavoro che è stato fatto oggettivamente straordinario. I piani di prevenzione hanno funzionato bene e questa è la ragione per cui noi oggi parliamo di ricostruire e non piangiamo delle vittime, quindi credo che vada dato atto al lavoro straordinario della Protezione Civile e anche per la velocità con la quale si cerca di affrontare tutte le questioni. Questa mattina ci siamo concentrati soprattutto sulla necessità di dare risposte a circa 1.500 attuali sfollati. Poi si capirà quanti sono i definitivi, perché la frana si sta ancora muovendo”.sat/gtr

(Fonte video: profilo X di Giorgia Meloni)

