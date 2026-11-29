La Statua di San Carlo Borromeo di Arona si prepara a riaprire le proprie porte da sabato 5 a martedì 8 dicembre, in occasione del ponte dell’Immacolata. Durante queste giornate la Statua sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 17. Per l’occasione, sono in programma 2 visite guidate alla Statua: gli appuntamenti, a cura di Archeologistics, sono sabato 5 e lunedì 7 dicembre alle ore 14:30. Il percorso guidato accompagna i visitatori alla scoperta della storia di San Carlo.

A completare la storia della famiglia Borromeo, lunedì 7 dicembre alle ore 10.30 si terrà una visita speciale alla Collegiata della Natività di Maria Vergine, chiesa nel centro storico di Arona. Qui è conservato un ciclo di tele dedicate a Maria ad opera del Morazzone: le opere furono commissionate da Federico Borromeo, arcivescovo di Milano e cugino di San Carlo. La visita permetterà di ammirarle e di contemplare anche la scena della Nascita di Gesù nel famoso polittico di Gaudenzio Ferrari.

Il biglietto si acquista in loco, mentre le visite guidate sono da acquistare online: sabato 5 e lunedì 7 dicembre ore 14.30: www.archeologistics.it/servizi-educativi/visita-alla-statua-di-san-carlo-663.html

lunedì 7 dicembre ore 10.30: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/straordinarie-nativita–570.html

APERTURE NATALIZIE – Dopo il ponte dell’Immacolata, il San Carlone tornerà ad accogliere il pubblico anche durante le festività di fine anno, per arricchire la visita ad Arona e al territorio del Lago Maggiore anche durante il periodo natalizio. La Statua sarà aperta dal 26 al 30 dicembre, dalle 10 alle 17; il 1°gennaio dalle 14 alle 17; dal 2 al 5 gennaio, dalle 10 alle 17; il 6 gennaio dalle 10 alle 14. Chiusura il 25 e il 31 dicembre.

L’accesso all’interno della Statua e al terrazzo è interrotto dalle 13 alle 14. Il giardino botanico è a orario continuato.

INFO – Consultare il sito www.statuasancarlo.it oppure scrivere a [email protected]

La statua e la scala interna (foto Varese news)