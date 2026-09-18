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Nel weekend torna ‘Gagliaudo tra i mercanti’ nel centro storico di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Set 18, 2026 , , , , , ,

Domani e dopodomani, sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, il Centro Storico di Alessandria si animerà più del solito grazie a “Gagliaudo tra i Mercanti”, giunto alla 28° edizione, che come di consueto vedrà la partecipazione dei negozi della Città con esposizione dei prodotti all’esterno dei locali, affiancate dalle storiche bancarelle di hobbisti, collezionisti, artigiani ed enogastronomia. Il percorso espositivo si snoderà lungo i principali assi viari del centro urbano: nella giornata di sabato 19 settembre il percorso delle bancarelle si snoderà da corso Roma fino a via dei Martiri, passando per piazzetta della Lega e via Milano (fino all’angolo con via Migliara); domenica 20 si aggiungeranno anche piazza Marconi, piazza della Libertà.

MUSEI APERTI – Nell’occasione saranno aperti i seguenti musei gestiti da ASM Costruire Insieme: 
Sale d’Arte (via Machiavelli, 13), dove è in corso l’esposizione “Il secolo di Bort”ore 15-19
Museo Civico di Palazzo Cuttica (via Parma, 1): con le sue diversificate collezioni – ore 15-19
Complesso Conventuale di San Francesco (via XXIV Maggio, 5): visite su prenotazione ore 10.30, 16 e 17.15
INFO – Consultare il sito www.asmcostruireinsieme.it.

LE PAROLE – Il vicesindaco Giovanni Barosini sottolinea: “’Alessandria tornerà a mostrare la sua parte migliore: una città viva, dinamica e accogliente, capace di fare rete e di mettere in vetrina le eccellenze del commercio di vicinato, dell’artigianato e della nostra enogastronomia. Trasformare il centro cittadino in un grande polo commerciale all’aperto significa sostenere concretamente chi ogni giorno lavora e investe nel territorio, offrendo ai visitatori l’opportunità di riscoprire il piacere dell’incontro e dello shopping”.
La segretaria provinciale Confesercenti di Alessandria, Manuela Ulandi, aggiunge: “’Gagliaudo’ rientra nel Progetto di marketing territoriale “Eventi Live” che, grazie al contributo della Fondazione CRAL, consente alla manifestazione di essere più attrattiva, con eventi collaterali di qualità”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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