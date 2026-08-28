Attualità Esteri IN EVIDENZA

Mosca: “I colloqui di pace con Kiev sono attualmente sospesi”

Di

Ago 28, 2026

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – I colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente in una fase di “sospensione”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “La questione dei colloqui di pace: sì, questo argomento è attualmente in sospeso, non ci sono nuove idee”, ha detto Peskov rispondendo ai giornalisti, secondo quanto rilancia la Tass. Secondo Peskov, Kiev è al corrente delle richieste di Mosca, ma la parte ucraina “non è disposta” a risolvere il conflitto pacificamente. “La parte ucraina è ben consapevole delle nostre richieste. Non vogliono discuterne pacificamente. Pertanto, continuiamo a garantire questa dinamica positiva sul fronte. E l’operazione prosegue”, ha dichiarato. Secondo il portavoce del Cremlino, “l’avanzata delle forze armate russe” in prima linea è evidente. “Stiamo proseguendo la nostra operazione militare speciale. L’avanzata in prima linea è, di fatto, evidente. Gli esperti comprendono perfettamente cosa significhi questa dinamica e quali conseguenze avrà in definitiva per il regime di Kiev”, ha concluso.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Palermo: bimba di 2 anni annega in piscina

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Nuovo record per la temperatura degli oceani

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Optima Italia chiude il 2025 con una crescita record e 430 mln di ricavi

Ago 28, 2026

Ti sei perso...

Calcio Sport Video

Giochi del Mediterraneo: Italia battuta 3-1 dalla Tunisia in semifinale

Ago 28, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Mosca: “I colloqui di pace con Kiev sono attualmente sospesi”

Ago 28, 2026
Motori Sport

MotoGP: Bezzecchi leader delle Practice ad Aragon, Martin 7°

Ago 28, 2026
Attualità Cronaca

Palermo: bimba di 2 anni annega in piscina

Ago 28, 2026