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ASTM: approvati i risultati del 1° semestre, volume d’affari a 2.3 miliardi di euro

DiRaimondo Bovone

Ago 13, 2026 , , , , , ,

Il Cda della tortonese ASTM ha approvato i risultati del 1° semestre 2026, proseguendo nell’ammodernamento e nello sviluppo della rete in Italia, Brasile e USA, diventati centrali nella strategia di sviluppo del gruppo.

Il progetto di Penn station a New York

I NUMERI

Volume d’affari a € 2,3 mld, EBITDA € 965 mln, Utile Netto a € 97 mln, Investimenti per € 623 mln, Indebitamento Finanziario Netto a € 9.906 mln.
Concessioni ITALIA: € 263 mln investiti per il rinnovo e sicurezza della rete; traffico +3,5%; entrata in piena operatività della A33 Asti–Cuneo e della cosiddetta Corda Molle sulla A21 Piacenza-Brescia, entrambe con modalità di pagamento Free Flow.
Concessioni BRASILE: € 311 mln investiti per l’ampliamento della rete autostradale; traffico +9,0%; aggiudicata la concessione per l’autostrada Rota das Gerais, 735 chilometri di collegamento tra il sud-est e il nord-est del Paese. Continua l’implementazione del sistema Free Flow sulla rete in gestione.
Concessioni USA: € 50 mln investiti nel P3 di ADA Stations per il miglioramento dell’accessibilità di 13 stazioni della metropolitana di New York; selezionati come Master Developer per il progetto di trasformazione di Penn Station a Manhattan.
Costruzioni (EPC): ricavi per € 784 mln e portafoglio ordini di € 7,1 mld (44% Italia, 56% estero); si consolida la presenza in Italia e negli USA, continua lo sviluppo in Brasile a supporto delle concessionarie.
Tecnologia: ricavi per € 47 mln e un portafoglio ordini di € 0,7 mld, supportando le concessionarie in Italia, Brasile e USA.
Rinnovato il programma EMTN e pubblicato il primo Green Finance Framework.

Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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