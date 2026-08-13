ASTM: approvati i risultati del 1° semestre, volume d’affari a 2.3 miliardi di euro

Il Cda della tortonese ASTM ha approvato i risultati del 1° semestre 2026, proseguendo nell’ammodernamento e nello sviluppo della rete in Italia, Brasile e USA, diventati centrali nella strategia di sviluppo del gruppo.

Il progetto di Penn station a New York

I NUMERI

Volume d’affari a € 2,3 mld, EBITDA € 965 mln, Utile Netto a € 97 mln, Investimenti per € 623 mln, Indebitamento Finanziario Netto a € 9.906 mln.

Concessioni ITALIA: € 263 mln investiti per il rinnovo e sicurezza della rete; traffico +3,5%; entrata in piena operatività della A33 Asti–Cuneo e della cosiddetta Corda Molle sulla A21 Piacenza-Brescia, entrambe con modalità di pagamento Free Flow.

Concessioni BRASILE: € 311 mln investiti per l’ampliamento della rete autostradale; traffico +9,0%; aggiudicata la concessione per l’autostrada Rota das Gerais, 735 chilometri di collegamento tra il sud-est e il nord-est del Paese. Continua l’implementazione del sistema Free Flow sulla rete in gestione.

Concessioni USA: € 50 mln investiti nel P3 di ADA Stations per il miglioramento dell’accessibilità di 13 stazioni della metropolitana di New York; selezionati come Master Developer per il progetto di trasformazione di Penn Station a Manhattan.

Costruzioni (EPC): ricavi per € 784 mln e portafoglio ordini di € 7,1 mld (44% Italia, 56% estero); si consolida la presenza in Italia e negli USA, continua lo sviluppo in Brasile a supporto delle concessionarie.

Tecnologia: ricavi per € 47 mln e un portafoglio ordini di € 0,7 mld, supportando le concessionarie in Italia, Brasile e USA.

Rinnovato il programma EMTN e pubblicato il primo Green Finance Framework.

Umberto Tosoni, amministratore delegato di ASTM