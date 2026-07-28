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Cina, alla Fiera nazionale del libro transazioni per 1,18 miliardi di yuan

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Lug 28, 2026

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 34esima edizione della Fiera nazionale del libro si è conclusa ieri a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, registrando transazioni complessive per un valore di 1,18 miliardi di yuan (circa 173,71 milioni di dollari), secondo quanto riferito dagli organizzatori.

L’evento, durato quattro giorni, ha riunito oltre 1.000 espositori provenienti da tutto il Paese, attirando circa 560.000 visitatori. Secondo gli organizzatori, la fiera ha ospitato più di 1.000 eventi dedicati alla lettura e presentato quasi un milione di titoli.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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