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Bankitalia: “Pil +0,6% nel 2026, ma sulle stime incide l’incertezza geopolitica”

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Lug 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nei mesi invernali il PIL italiano “ha continuato ad espandersi a un ritmo moderato (0,3%), sono aumentate le esportazioni di beni e servizi, gli investimenti sono ancora saliti e i consumi hanno accelerato. Nei mesi primaverili, segnati dal conflitto in Medio Oriente, l’accumulazione di capitale si sarebbe attenuata e i consumi delle famiglie avrebbero decelerato”. Lo rileva la Banca d’Italia nel suo ultimo Bollettino economico.

“Secondo le nostre previsioni pubblicate in giugno, nello scenario di base, la crescita del prodotto rimarrà contenuta: correggendo per il numero di giornate lavorative, il PIL salirebbe dello 0,5% nel 2026, dello 0,4 nel 2027 e dello 0,9 nel 2028”. Considerando il migliore andamento nel primo trimestre rispetto a quanto inizialmente atteso, “la crescita del PIL aumenterebbe quest’anno allo 0,6%, ma su queste stime incidono il rincaro dell’energia e l’elevata incertezza geopolitica”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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