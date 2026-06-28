Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Lavoro: Amazon assume ad Alessandria, aperte nuove posizioni nel polo logistico

DiRaimondo Bovone

Giu 28, 2026 , , , , , ,

Amazon apre nuove opportunità di lavoro presso il centro di approvvigionamento di Alessandria. Sul portale Amazon.jobs sono disponibili numerose posizioni per la sede alessandrina, rivolte a profili con diversi livelli di esperienza e competenze: dai ruoli operativi e tecnici alle funzioni di manutenzione, ingegneria, gestione dei team e miglioramento continuo dei processi.
Si tratta di professionalità diverse che contribuiscono al funzionamento quotidiano del sito, alla manutenzione e all’affidabilità degli impianti, alla sicurezza, al controllo qualità, alla gestione dell’inventario e dei processi.

Ad un anno e mezzo dall’avvio delle attività, il centro Amazon di Alessandria ha raggiunto in anticipo l’obiettivo (700 assunti indeterminati) entro i primi 3 anni di apertura. Le donne rappresentano il 32% della forza lavoro, una quota significativamente superiore alla media nazionale del settore trasporti e logistica, che secondo i più recenti dati ISTAT si attesta intorno al 21,8%.
Il sito di Alessandria è una struttura unica all’interno della rete logistica italiana di Amazon: diversamente dai centri di distribuzione, ottimizza il flusso dei prodotti nella rete logistica europea, ricevendo gli articoli e spedendoli verso i centri di distribuzione in Italia e nel resto d’Europa. In questo modo, migliora la disponibilità dei prodotti, amplia la selezione e rende il servizio ai clienti sempre più efficiente.

LAVORARE IN AMAZON – A partire dal 1° gennaio 2026, la retribuzione lorda mensile di ingresso per gli operatori di magazzino neoassunti nella rete logistica Amazon è pari a 1.914 euro, l’8% in più rispetto al minimo previsto dal CCNL Logistica e Trasporti e oltre il 20% in più rispetto al 2020. Amazon assume direttamente al 5° livello (il CCNL prevede un livello inferiore) e garantisce un primo aumento dopo 12 mesi e il passaggio al livello successivo dopo 24 mesi.

LE PAROLE – Così Matteo Conti, General Manager del centro Amazon: “Alessandria è un sito giovane, ma già fortemente radicato nel territorio. In questi mesi abbiamo visto crescere un team motivato, accomunato dalla voglia di contribuire ad un progetto nuovo per Amazon in Italia. Il nostro obiettivo è continuare ad attrarre talenti dal territorio e offrire loro opportunità concrete di sviluppo”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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