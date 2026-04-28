Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

L’azienda Grissitalia di Alessandria premiata per la gestione dei rapporti con le banche 

DiRaimondo Bovone

Apr 28, 2026 , , , , , ,
Lo stabilimento Grissitalia di Valle San Bartolomeo

Nell’ambito dei Credit Reputation Awards, riconoscimento promosso da CentraleRisk che premia le imprese italiane per affidabilità, puntualità e qualità nella gestione dei rapporti con il sistema del credito. E tra i campioni 2026 svettano 2 aziende piemontesi: Commerciale Tubi Acciaio di Grugliasco e Grissitalia di Alessandria, eccellenze del territorio che si sono distinte per una crescente attenzione ad una gestione finanziaria sempre più consapevole, strutturata e orientata alla sostenibilità nel lungo periodo. Il riconoscimento “Top per puntualità bancaria 2025” individua infatti quelle realtà che hanno mantenuto nel tempo una gestione coerente degli affidamenti, evitando tensioni finanziarie e anomalie segnaletiche, elementi sempre più determinanti nei processi di concessione del credito.

L’AZIENDA – Grissitalia di Alessandria (con stabilimento in Valle San Bartolomeo) opera nel comparto pane e sostitutivi con una capacità totale di circa 86.500 tonn. annue e effettiva di circa 50.000 tonn. annue. L’azienda dispone di 3 stabilimenti produttivi dotati delle più moderne tecnologie. Gli stabilimenti sono a Prato Sesia (NO) per pane fresco, surgelato, lunga conservazione, Alessandria per grissini e pane a lunga conservazione e infine a Oricola (AQ) per il pane lunga conservazione.  

LE PAROLE – Così Massimiliano BosaroCEO di CentraleRisk: “Premiare queste realtà significa valorizzare un approccio che rafforza il rapporto con le banche e contribuisce a costruire basi solide per la crescita e la competitività.  In più la puntualità bancaria non è più solo un indicatore comportamentale, ma si configura come una vera e propria valutazione prospettica del rischio da parte delle banche, in un contesto in cui modelli quantitativi e intelligenza artificiale stanno ridefinendo le logiche di accesso alla liquidità”.

Massimiliano Bosaro

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: open day il 4 maggio per sostituire la carta d’identità cartacea

Apr 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Re Carlo e Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e Melania

Apr 28, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 28 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Apr 27, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

L’azienda Grissitalia di Alessandria premiata per la gestione dei rapporti con le banche 

Apr 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: open day il 4 maggio per sostituire la carta d’identità cartacea

Apr 28, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Lazio-Udinese 3-3, pari spettacolo all’Olimpico

Apr 28, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Re Carlo e Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e Melania

Apr 28, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x