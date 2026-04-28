L’azienda Grissitalia di Alessandria premiata per la gestione dei rapporti con le banche 

Nell’ambito dei Credit Reputation Awards, riconoscimento promosso da CentraleRisk che premia le imprese italiane per affidabilità, puntualità e qualità nella gestione dei rapporti con il sistema del credito. E tra i campioni 2026 svettano 2 aziende piemontesi: Commerciale Tubi Acciaio di Grugliasco e Grissitalia di Alessandria, eccellenze del territorio che si sono distinte per una crescente attenzione ad una gestione finanziaria sempre più consapevole, strutturata e orientata alla sostenibilità nel lungo periodo. Il riconoscimento “Top per puntualità bancaria 2025” individua infatti quelle realtà che hanno mantenuto nel tempo una gestione coerente degli affidamenti, evitando tensioni finanziarie e anomalie segnaletiche, elementi sempre più determinanti nei processi di concessione del credito.

L’AZIENDA – Grissitalia di Alessandria (con stabilimento in Valle San Bartolomeo) opera nel comparto pane e sostitutivi con una capacità totale di circa 86.500 tonn. annue e effettiva di circa 50.000 tonn. annue. L’azienda dispone di 3 stabilimenti produttivi dotati delle più moderne tecnologie. Gli stabilimenti sono a Prato Sesia (NO) per pane fresco, surgelato, lunga conservazione, Alessandria per grissini e pane a lunga conservazione e infine a Oricola (AQ) per il pane lunga conservazione.

LE PAROLE – Così Massimiliano Bosaro, CEO di CentraleRisk: “Premiare queste realtà significa valorizzare un approccio che rafforza il rapporto con le banche e contribuisce a costruire basi solide per la crescita e la competitività. In più la puntualità bancaria non è più solo un indicatore comportamentale, ma si configura come una vera e propria valutazione prospettica del rischio da parte delle banche, in un contesto in cui modelli quantitativi e intelligenza artificiale stanno ridefinendo le logiche di accesso alla liquidità”.

Massimiliano Bosaro