Voucher scuola: la Regione Piemonte ha finanziato tutte le domande per iscrizione e frequenza

La Regione Piemonte, su impulso delle priorità definite dal vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte Elena Chiorino, ha destinato ai Voucher scuola circa 4 milioni di euro aggiuntivi, permettendo così di soddisfare tutte le 4.579 domande per il Voucher A “iscrizione e frequenza” da utilizzare nelle scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado. L’ampliamento dello stanziamento che, dai 19 milioni definiti a maggio, ammonta a oltre 23 milioni complessivi, ha consentito lo scorrimento delle graduatorie per il Voucher B “libri-pof-trasporti” per l’acquisto di libri, trasporti, materiali e dotazioni tecnologiche per l’esercizio del diritto allo studio, coprendo circa 48.000 domande.

I DATI – I Voucher scuola sono sostiene chi ha figli tra 6 e 21 anni ancora senza titolo di studio. Per il finanziamento totale delle domande di Voucher A, la Regione ha stanziato 6.394.000 euro, mentre per coprire 48.000 domande di Voucher B le risorse ammontano a 16.658.000 euro.

VOUCHER A – Finanziate 4.579 domande: 1.211 famiglie con fascia ISEE sotto 10.000 euro; 2.022 famiglie tra 10.000 e 20.000 euro; 1.346 famiglie tra 20.000 e 26.000 euro. Finanziato il 100% delle domande ammesse per “iscrizione e frequenza”.

VOUCHER B – Quasi 16,5 milioni di euro stanziati rappresentano infatti la seconda cifra più alta destinata a “libri-pof-trasporti” negli ultimi 15 anni.

Elena Chiorino

LE PAROLE – Così Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte: «Avere finanziato tutte le domande del Voucher A e aver raggiunto sul Voucher B uno dei migliori risultati di sempre non è un caso: è la dimostrazione concreta di un impegno che, in questi anni, non si è mai fermato. Abbiamo messo le famiglie al centro, perché il diritto allo studio non può essere un privilegio per pochi, ma un pilastro per tutti. Aumentare le risorse significa aiutare più studenti, più mamme e papà: è questo il nostro modo di fare politica, con serietà e responsabilità. Il Piemonte si conferma una Regione virtuosa, una terra in cui studiare è un’opportunità reale e garantita, non uno slogan».