Lavoro, la ministra Calderone: “Siamo attenti all’impatto dell’IA sull’occupazione”

Dic 2, 2025
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia, sul modello dell’IA Act, ha approvato una legge sull’intelligenza artificiale e il ministero del Lavoro sta creando un osservatorio sull’impatto dell’IA nel mondo del lavoro”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, a margine dell’incontro con la delegazione degli eurodeputati di Fratelli d’Italia. “L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di lavorare, oggi la capacità dell’intelligenza artificiale si è ampliata anche ai lavori cognitivi e creativi, considerati sicuri e al di fuori della sua portata”. 
