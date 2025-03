Borse di studio, la Regione Piemonte ha stanziato altri 19 milioni di euro

La Giunta regionale ha approvato in settimana la delibera che prevede il trasferimento a Edisu di 19 milioni di euro, necessari per coprire la prima rata delle borse di studio anche per i 3.446 idonei in attesa di pagamento, che dovrebbero aver ricevuto il bonifico in questi giorni. Con questo ulteriore sforzo, i beneficiari di borse di studio nel 2024/2025 diventano 18.577 (suddivisi in 15.131 vincitori e 3.446 idonei), per un importo complessivo di risorse impiegate pari a 101.911.458 euro.

LE PAROLE – Questo il commento dei vertici regionali Alberto Cirio (presidente), Elena Chiorino (vicepresidente) e Andrea Tronzano (assessore al Bilancio): “Questo incremento di risorse testimonia come questa Giunta creda fortemente nel diritto allo studio. Mai, in Piemonte, si era arrivati a stanziare così tanti soldi per le borse di studio. Ci eravamo impegnati per coprire il 100% delle borse ed è quello che è avvenuto. Siamo tra le poche Regioni che riescono a coprire tutti gli idonei e riteniamo sia la migliore risposta a chi ha polemizzato in queste settimane”.