Insieme per le donne: protocollo d’intesa tra Infermieri e Centro Antiviolenza me.dea

Nella sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Alessandria (via Buonarroti 16), è stato firmato lunedì scorso un Protocollo d’Intesa tra l’Ordine stesso e l’Aps me.dea, per rafforzare la collaborazione tra le due realtà garantendo un supporto efficace e tempestivo alle donne che subiscono violenza.

L’intesa prevede iniziative congiunte di formazione e sensibilizzazione per gli infermieri, affinché possano riconoscere tempestivamente i segnali di violenza e gestire situazioni delicate con competenza e sensibilità. L’accordo permetterà di amplificare i messaggi di contrasto e prevenzione della violenza, favorendo una risposta alla violenza di genere e migliorando salute e benessere delle donne.

Il Protocollo vuole rafforzare questo ruolo, inserendosi in un più ampio contesto di cooperazione tra le professioni sanitarie e il Centro Antiviolenza della città e contribuendo alla creazione di una rete di protezione delle donne sempre più solida e capillare.

Sclauzero e Chillin

LE PAROLE – Così Giovanni Chilin, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Alessandria: “Gli infermieri sono tra i primi professionisti sanitari ad entrare in contatto con le vittime di violenza, il che li pone in una posizione cruciale per riconoscere i segni di violenza e fornire supporto. L’infermiere può essere il soggetto che guida la vittima verso le risorse e i supporti, aiutando la vittima a sviluppare un piano di sicurezza per prevenire altre aggressioni”.

Così Sarah Sclauzero, presidente del Centro Antiviolenza me.dea: “Grazie a questa sinergia rafforzeremo la collaborazione tra me.dea e il comparto infermieristico alessandrino, attraverso momenti di sensibilizzazione e formazione destinati al personale”.

sanitario su un tema così delicato e purtroppo ancora diffuso, per offrire un supporto più mirato e

tempestivo alle donne che subiscono violenza.

Dall’inizio dell’anno sono già oltre 60 le nuove

richieste di aiuto spontanee raccolte da me.dea, ma il fenomeno del sommerso resta significativo

.

Auspichiamo, quindi, che questo impegno comune ci permetta di individuare più efficacemente

anche quei casi di violenza di più difficile intercettazione ed offrire a tutte le donne che lo

necessitano un aiuto qualificato”

.

Con questa iniziativa, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Alessandria e il Centro

Antiviolenza me.dea ribadiscono il loro impegno a favore della promozione di una cultura del

rispetto e della non violenza e della tutela delle donne, nel mese a loro dedicato.