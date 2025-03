Terzo Valico, c’è il nuovo accordo: pagamenti veloci per i Comuni e più tempo per finire

La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato lo schema del II Addendum alla Convenzione attuativa per la realizzazione del Progetto Condiviso di Sviluppo del Territorio Piemontese, un’iniziativa finalizzata a valorizzare le opportunità legate alla linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità (AV/AC) del Terzo Valico dei Giovi.

L’intesa coinvolge Regione Piemonte, Commissario straordinario del Terzo Valico, Rete Ferroviaria Italiana e Comuni interessati dall’opera:, Alessandria, Arquata-Scrivia, Carrosio, Fraconalto, Gavi, Novi-Ligure, Pozzolo-Formigaro, Serravalle-Scrivia, Tortona, Voltaggio, Vignole-Borbera.

LE NOVITA’ – ACCELERAZIONE DEI PAGAMENTI AI COMUNI – In risposta alle richieste dei sindaci, RFI dimezzerà i tempi di erogazione delle risorse, trasferite ai Comuni entro 30 giorni anziché entro 60, agevolando la gestione finanziaria e la programmazione delle opere.

PROROGA DEL TERMINE PER COMPLETARE GLI INTERVENTI – Esteso dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, garantendo così ai Comuni più tempo per realizzare i progetti previsti.

CONFERMATE LE RISORSE FINANZIARIE – Ammontano a 75 milioni di euro, erogati direttamente da Ferrovie, oltre a fondi specifici destinati ad interventi per eventi meteorologici eccezionali e risorse integrative a carico degli enti locali.

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Piemonte, Cirio e l’assessore alle Infrastrutture Strategiche, Bussalino: “Questo accordo rappresenta un passo concreto per garantire ai Comuni strumenti più efficaci nella realizzazione degli interventi previsti, rispettando le esigenze del territorio e le tempistiche richieste. Con questo atto, confermiamo l’impegno della Regione Piemonte nella piena attuazione del progetto, continuando a lavorare per il potenziamento infrastrutturale e lo sviluppo locale”.