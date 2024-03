Il Gem di Valenza è pronto ad accogliere i potenziali studenti del prossimo biennio in occasione del primo Open day dell’anno, previsto sabato 23 marzo dalle ore 9 alle ore 12 nei locali della sede di via Carducci, recentemente ampliata con il completamento di due nuove aule, di cui una informatica con due stampanti 3D per cere e resine e, finalmente, anche nei nuovi laboratori realizzati in viale Dante 31, grazie ai Fondi PNRR destinati all’ampliamento dei laboratori e delle attrezzature delle Fondazioni Its.

Il personale della scuola, unitamente ad alcuni docenti e a una rappresentanza degli studenti, accoglierà i ragazzi che potranno visitare l’istituto, prendendo visione dei programmi del corso post diploma che prevede un primo anno comune per tutti gli studenti e il secondo anno con gli indirizzi di oreficeria e di gemmologia.

Il Gem di Valenza fa parte dell’Its Academy Sistema Moda e fino a questo momento conta oltre una sessantina di iscritti, con due classi prime e una classe seconda: gli allievi di quest’ultima stanno svolgendo proprio in questi giorni le ultime lezioni pratiche di incassatura prima di affrontare il secondo periodo di stage in azienda e prepararsi all’esame conclusivo previsto nei primi giorni di luglio.

Le parole

Spiega la direttrice Silvia Moglia: “La nostra mission è quella di favorire la formazione e, al contempo, l’occupazione nelle aziende di settore che operano sul territorio e oltre i confini piemontesi. I corsi sostenuti dalla Regione Piemonte sono gratuiti e il piano di studi viene calibrato sulle esigenze delle imprese per garantire un futuro solido al Made in Italy di eccellenza”.

Il corso

È finalizzato a formare figure altamente qualificate per la gestione dei processi di produzione e di sviluppo del prodotto nel settore orafo e della gioielleria e, a conclusione del percorso biennale gratuito, gli studenti conseguiranno il diploma di V° livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF).

Info

Segreteria di Valenza: 0131-1828610

Sito: www.itsgem.it