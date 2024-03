Amazon ha avviato la selezione per le figure manageriali e di supporto per il nuovo centro di approvvigionamento di Alessandria . Dagli ingegneri dell’automazione, ai tecnici della sicurezza, dai ruoli nelle Risorse Umane e IT ai responsabili del controllo qualità, fino ai responsabili della gestione dei turni; sono numerose le posizioni per cui è ancora possibile candidarsi attraverso il seguente link: www.amazon.jobs.

Nuovo centro di Alessandria

L’apertura è prevista entro fine 2024, con un investimento di oltre 120 milioni di euro, e porterà alla creazione di 400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni dall’apertura. Il nuovo centro, il 1° di questa tipo in Italia, verrà utilizzato per contribuire al posizionamento dei prodotti nella rete di Amazon, trasferendo gli articoli ai centri di distribuzione situati in Italia e nel resto d’Europa, consentendo loro di servire meglio i clienti di Amazon grazie a una maggiore selezione e costi più bassi.

Le figure ricercate:

Reliability Maintenance Engineering Area Manager, che guiderà un team di ingegneri di manutenzione e di capisquadra di manutenzione. Sarà inoltre responsabile di garantire la sicurezza dei lavoratori e del sito, partecipando ai progetti di sviluppo della manutenzione;

Automation Engineer: responsabile dei sistemi e dei sensori di controllo all’interno del sito. Il suo compito sarà quello di trovare soluzioni e risolvere eventuali problemi legati alle apparecchiature e alle tecnologie del centro;

Manutentore Elettromeccanico e manutentore capoturno: l’obiettivo di questi ruoli è quello di assicurare il rispetto delle normative e delle politiche di sicurezza, di garantire che le operazioni di manutenzione preventiva siano eseguite con puntualità e secondo i più alti standard e di verificare il corretto approvvigionamento delle attrezzature in un’ottica di miglioramento continuo dei processi;

Trainer: lo scopo di questo ruolo è illustrare gli standard di processo e garantirne l'applicazione, fornendo ai dipendenti di Amazon e ai collaboratori esterni una formazione di alta qualità che metta in luce la sicurezza, la cultura e le procedure dei singoli siti, assicurando al contempo un'accoglienza calorosa ai nuovi assunti;

Workplace, Health & Safety Specialist: oltre a contribuire al mantenimento della conformità alle normative in materia di salute e sicurezza, questa posizione si occuperà di risolvere potenziali problemi e di individuare opportunità di miglioramento. Questa mansione comprende anche l’organizzazione di programmi di formazione per l’apprendimento delle nuove procedure di sicurezza e nel raggiungimento di nuovi standard;

Graduate Area Manager: la figura sarà a capo di un team in una delle seguenti aree all’interno del centro di approvvigionamento: Ricezione, Stoccaggio, Raccolta, Imballaggio o Spedizione;

Operations Lead: responsabile della gestione del turno, della supervisione e del coinvolgimento del team di lavoro;

Safety Technician: il ruolo ricercato è quello di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione per garantire la Salute e Sicurezza in tutto il Magazzino. La posizione è una figura cruciale nel dipartimento di Salute e Sicurezza, che riporterà direttamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.