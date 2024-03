Domani a Casale Monferrato oltre 40 persone disabili si tufferanno nella subacquea

L’evento ‘Subacquea Zero Barriere HSA’ è gratuito aperto a tutti.

Attesa, emozioni e gioia per la partenza dello speciale evento acquatico “Subacquea Zero Barriere” di HSA Italia in programma domenica 17 marzo (dalle 9.30 alle 13.30) alla piscina comunale di Casale Monferrato, in via Giovanni Paolo II, 5.

Hanno già aderito oltre quaranta persone con disabilità che fanno parte di diverse realtà associative del volontariato casalese, come Attivamente, Angsa, Anffas, Anasend, Silvana Bay, Il Sole Dentro. Per tutti un sogno e un desiderio che si realizza: la voglia di esserci e di tuffarsi in acqua per scoprire un’attività affascinante come la subacquea.

Anche a Casale Monferrato, HSA Italia porta un momento di incontro e di esperienze per tutti i partecipanti in una festa in acqua e sott’acqua, dove chi lo desidera avrà la possibilità di effettuare prove di snorkeling, nuoto, apnea, subacquea e farsi trascinare dagli scooter subacquei.

L’evento ha il patrocinio del Ministero del Turismo e del Comune di Casale Monferrato. Un ringraziamento speciale a tutto lo staff e scuole HSA, ai partecipanti e per il supporto ai partner COSMO S.p.A., CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE, MONFERRATO ACTIVE, NADD Dive Passion, SCUBADVISOR.

www.hsaitalia.it