Dall’11 dicembre 2023 al 14 marzo 2024 si potranno presentare le domande di contributo per il bando 2023 “pacchetto giovani” del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 del Piemonte, che ha una copertura finanziaria complessiva di 45 milioni di euro.

Il bando

Utilizzabile per investimenti tesi al miglioramento della competitività sui mercati delle aziende agricole e per l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori piemontesi. Possono partecipare i giovani agricoltori con una età compresa tra 18 (compiuti) e 41 anni (non compiuti), già titolari di una azienda agricola. Ovviamente al momento della domanda.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa: “Apre il bando dello sviluppo rurale, atteso dal comparto, con l’obiettivo di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura, offrendo aiuti concreti ai giovani piemontesi per avviare l’attività e per investire nell’innovazione aziendale”.

Il bando scadrà il 14 marzo 2024 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/csr-2023-2027- insediamento-giovani- agricoltori-sre01- investimenti-competitivita- srd01