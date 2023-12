La Juve Next Gen torna a Lucca dove perse in Coppa: questa volta vuole i 3 punti

In campo oggi alle 16,15 allo stadio ’Porta Elisa’ di Lucca.

Otto giorni dopo è di nuovo Lucchese-Juventus Next Gen. Sullo stesso campo, in campionato: i toscani giocheranno i quarti in Coppa ad Avellino (13 dicembre), i piemontesi invece sono out (finalisti della scorsa edizione e vincitori ’19-’20). Ma oggi la sfida vale 3 punti e non l’eliminazione diretta, le squadre saranno diverse rispetto alla scorsa settimana e la Juve recupera, dopo mesi, Iocolano e Stramaccioni. Un centrocampista e un difensore, magari non pronti per giocare dal 1′, ma sicuramente a disposizione di Brambilla che, con questo recupero, può lasciare la zona bassa della classifica a avventurarsi più su, addirittura scavalcando i rossoneri in caso di successo.

Squadre

LUCCHESE – Sta al 14° posto a quota 17 (4 vinte, 5 pari, 6 perse, gol 14-19), alla pari con l’Entella ma dietro per differenza reti (-2 contro -5). In campionato ha fatto 1 punto nelle ultime 3 e non vince dal 13 novembre. Il tecnico Giorgio Gorgone (47) utilizza il 4-2-3-1 . Miglior marcatore Rizzo Pinna (4).

JUVENTUS NEXT GEN – È quartultima con 14 punti (4 vinte, 2 pari, 8 perse, gol 13-17), con 2 gare in meno. In campionato arriva dallo 0-1 di Cesena. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2. Migliori marcatori Guerra, Cerri (3).

Precedenti

Sono 5: parità assoluta con 2 vittorie a testa e 1 pari, gol 7-7.

parità assoluta con 2 vittorie a testa e 1 pari, gol 7-7. ’18-’19 – vittoria toscana 3-2 al Porta Elisa (26′, 32′ De Feo, 39′ Kastanos, 47′ Sorrentino rig., 80′ Mavididi) e piemontese al Moccagatta 1-0 (32′ Mavididi).

– vittoria toscana al Porta Elisa (26′, 32′ De Feo, 39′ Kastanos, 47′ Sorrentino rig., 80′ Mavididi) e piemontese al Moccagatta (32′ Mavididi). ’19-20′ – bianconeri corsari a Lucca 0-1 (45′ autogol Solcia) e pari ad Alessandria 1-1 (45′ Bianchi, 64′ Marqués).

– bianconeri corsari a Lucca (45′ autogol Solcia) e pari ad Alessandria (45′ Bianchi, 64′ Marqués). ’23-’24 – in Coppa Italia 3-2 rossonero dopo i supplementari (85′ Rizzo-Pinna, 90′ Palumbo rig., 104′ Guerra, 114′ Magnaghi, 119′ Russo).

Giudici di gara

Arbitro: Simone Gavini (Aprilia)

Assistenti: Mattia Morotti (BG) – Carlo Farina (BS)

4° ufficiale: Matteo Canci (Carrara)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Gavini, al 1° anno in serie C, ha diretto 6 gare in categoria.