Sabato 14 ottobre, in 57 punti vendita italiani della rete Nova Coop, torna “Dona la Spesa”, la colletta promossa dalla cooperativa per raccogliere prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità da destinare alle persone che vivono in condizioni di povertà alimentare.

L’iniziativa, al suo 4° appuntamento del 2023 e al 2° specificamente dedicato alla raccolta di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità, ha consentito nell’ultima occasione di raccogliere 38 tonnellate di merci, del valore di 100.000 euro, grazie all’impegno di 600 volontari.

In provincia di Alessandria coinvolgerà i punti vendita di Casale Monferrato (supermercato e Ipercoop) e Valenza.

I beni più adatti per essere donati sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, sughi, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte, cereali, merendine, cioccolato; alimenti per la prima infanzia, pannolini, sapone per piatti, prodotti per l’igiene personale.