La Fondazione Edoardo Garrone promuove l’iniziativa Progetto Appennino® per lo sviluppo sostenibile degli appennini, favorendo la nascita di nuove imprese e/o il consolidamento di quelle esistenti e la messa in rete di risorse, opportunità, strumenti e competenze per la creazione di progetti condivisi di rilancio e valorizzazione del territorio.

La Call ha l’obiettivo di intercettare, su tutto il territorio nazionale, aree appenniniche intenzionate ad ospitare il Progetto Appennino® e quindi ad accogliere e sviluppare il modello di rilancio proposto. Chi può partecipare: fondazioni (es. fondazioni bancarie, d’impresa, di famiglia o di comunità);

(es. GAL, fondazioni a partecipazione pubblica); enti pubblici (regionali o locali e loro raggruppamenti). Il modulo di candidatura dovrà essere compilato entro le ore 13.00 di venerdì 27 ottobre 2023. Info Cultura e Sviluppo: piazza Fabrizio De Andrè 76 – Alessandria

Telefono: 0131.222474

www.culturaesviluppo.it