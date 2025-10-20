Abu Dhabi: arrestato latitante albanese ritenuto mandante dell’omicidio di Pomezia

ROMA (ITALPRESS) – Ad Abu Dhabi, la Polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia SCIP, ha arrestato un cittadino albanese. La cattura è avvenuta in relazione al provvedimento di ricerca internazionale del latitante, cosiddetto Red Notice, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, poiché è ritenuto il mandante di un omicidio, avvenuto il 20 settembre 2020, nella spiaggia piena di bagnanti in Pomezia, località Torvajanica. L’indagato, in un altro procedimento penale, è imputato poiché ritenuto uno dei principali canali di approvvigionamento di cocaina di un’organizzazione operante su Roma, disarticolata dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma con un’operazione di polizia giudiziaria eseguita il 18 marzo 2025.pc/mca1

(Fonte video: Carabinieri Roma)