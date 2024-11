Donne, Roccella: “Il Governo ha raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza”

ROMA (ITALPRESS) – Il governo vuole combattere la violenza sulle donne “con degli strumenti molto precisi: abbiamo aumentato i fondi per i Centri antiviolenza, li abbiamo quasi raddoppiati per le case rifugio, abbiamo fatto una nuova legge che secondo me è ottima con i ministri Piantedosi e Nordio, ma questo non basta, bisogna andare avanti” puntando su “prevenzione e repressione” e “sulla possibilità di interrompere il ciclo della violenza, con il rafforzamento delle misure cautelari e con alcune novità anche, per esempio l’arresto in flagranza differita”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, al convegno “Pari opportunità, pari libertà. Due anni di governo Meloni” in Senato. “Abbiamo raggiunto buoni risultati, non è che l’inizio. Noi abbiamo due anni di legislatura e tutte le cose che abbiamo messo in campo le vorremmo valutare poi alla fine, anche sul piano della violenza contro le donne. Sul numero dei femminicidi c’è stata una piccola riduzione, ma dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti”, ha sottolineato, ricordando che “domani ci sarà la presentazione del libro bianco per la formazione degli operatori di tutti i settori che sono interessati alla lotta contro la violenza, che è stato elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio contro la violenza.

Per il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, “la prima presidente del Consiglio donna dà a tante ragazze l’idea che non ci siano limiti, le donne vanno messe in condizione di avere davvero pari opportunità. Aver allargato il congedo di maternità è un grande e concreto aiuto alle donne che hanno dei figli”. Per Manlio Messina, “il governo ha messo in totale 16 miliardi a sostegno delle famiglie”, ma “il lavoro più difficile di questi anni è stato cambiare il paradigma” secondo cui “la denatalità si combatte con l’immigrazione: le donne invece devono essere messe nelle condizioni di parità, mettere su famiglia non ostacola nella carriera. Se una donna vuole abortire, è un suo diritto, ma se sceglie di avere un figlio, lo Stato deve essere al suo fianco”. Per cambiare davvero questo paradigma, ha aggiunto il responsabile Organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, “la strada intrapresa è quella giusta bisogna lavorare sull’educazione, valorizzando la libertà di scelta delle donne: è il modo migliore per arrivare alla parità di opportunità”.

La responsabile del dipartimento Pari Opportunità di FdI, Ester Mieli, ha poi ricordato che “il 53% delle donne è occupate: è un record storico. L’occupazione è aumentata perchè questo governo ha investito sulle donne lavoratrici” permettendo loro “di non dover scegliere tra il lavoro e l’essere madri”. Per la responsabile del dipartimento Famiglia di FdI, Maddalena Morgante, “sono tante le misure messe in campo dal governo Meloni come l’aumento dell’assegno unico, del congedo parentale, i bonus per gli asili nido, la decontribuzione per le mamme lavoratrici. Sicuramente la leva economica è importante per sostenere le famiglie, ma non basta: serve una leva culturale”, ha sottolineato.

