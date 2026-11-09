Webuild, S&P conferma rating BB+: solido portafoglio ordini e aumento margini

MILANO (ITALPRESS) – S&P Global Ratings ha confermato il rating ‘BB+’ con outlook stabile su Webuild. Nella sua ultima revisione annuale del credito del Gruppo, l’agenzia di rating internazionale ne ha evidenziato “la performance operativa resiliente, il miglioramento dei margini e la visibilità sui ricavi garantita da un solido portafoglio ordini”. Gli analisti hanno inoltre evidenziato “il momentum commerciale positivo e la leadership di mercato nelle infrastrutture complesse”.

Quanto all’offerta pubblica di acquisto su Trevi, l’agenzia ha già incluso l’operazione nel proprio scenario di base. In questo scenario l’integrazione di Trevi sostiene sia la crescita dei ricavi sia il miglioramento atteso dei margini. S&P ritiene che l’integrazione verticale consenta al Gruppo “di internalizzare competenze ad alto valore e di rafforzare la propria expertise lungo tutta la catena del valore, e considera il rating ‘BB+’ non influenzato dall’operazione”.

Secondo l’agenzia, la performance operativa di Webuild resterà “resiliente, sostenuta dal miglioramento dei margini e da un solido portafoglio ordini”. Al 30 giugno 2026 il backlog costruzioni era di 46,6 miliardi di euro, su un portafoglio ordini totale di 53,7 miliardi. Copre i ricavi attesi per il 2026-2027, con un rapporto book-to-bill di 1,2x. Questa traiettoria è sostenuta da un mix di progetti più favorevole, da una strategia di bidding selettiva e da iniziative di ottimizzazione dei costi, che hanno mitigato l’impatto della volatilità economica e geopolitica.

Sulla base delle aspettative di S&P, il free operating cash flow dovrebbe migliorare nel 2026-2027, grazie a minori investimenti e a un fabbisogno di capitale circolante contenuto. Nello stesso periodo il Gruppo dovrebbe mantenere la posizione di cassa netta. A sostenerla sono una gestione finanziaria prudente e un profilo delle scadenze del debito ben distribuito, con scadenze limitate nei prossimi 12-24 mesi.

L’agenzia ha ribadito la leadership di mercato di Webuild nelle infrastrutture complesse, confermata da una storia di progetti completati. S&P ha inoltre evidenziato la strategia di riduzione del rischio, che ha spostato il portafoglio verso giurisdizioni più stabili: Italia, Nord America, Europa e Australia. I rischi di compressione dei margini sono ulteriormente mitigati da tre fattori: la gestione proattiva dei contratti per coprirsi dall’inflazione delle materie prime, un programma di efficienza dei costi che genera 200 milioni di euro di risparmi e una strategia di bidding selettiva focalizzata sulla leadership tecnica.

Il momentum commerciale è atteso restare positivo grazie alla robusta domanda nel settore. A sostenerla sono i programmi nazionali ed europei di rinnovamento delle infrastrutture su larga scala e le favorevoli opportunità commerciali negli Stati Uniti e in Australia.

– foto ufficio stampa Webuild –

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