Attualità Salute & Scienza Video

Disfunzione erettile: in Italia ne soffrono 3 milioni di uomini

Di

Mag 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In Italia si stima che circa 3 milioni di uomini abbiano problemi di erezione, pari a circa il 13% della popolazione maschile adulta: tra i 40 e i 70 anni un uomo su due riferisce una forma lieve, moderata o severa di disfunzione erettile, mentre supera il 48% negli uomini oltre i 70 anni. “Almeno la metà dei pazienti che ho sono consapevoli di eventuali problemi di erezione e attivi nell’affrontare quest’argomento: la mia clientela è ben indirizzata verso questa patologia, chi viene da me lo fa già con l’idea di esporre ciò che ha ma molto probabilmente non lo fa con il proprio medico di base; in più la maggior parte delle persone, circa il 90%, viene insieme alla partner”, ha detto Carlo Bellorofonte, specialista in Urologia e Andrologia presso il Columbus Clinic Center di Milano, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
col3/gsl

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA

Papa Leone: “Aiutare il popolo di Gaza che non riceve aiuti umanitari”

Mag 26, 2026
Attualità Storie dal mondo Video

Arabia Saudita: completato il trasferimento dei pellegrini ad Arafat per l’Hajj

Mag 26, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

In città il tesoro ritrovato di San Francesco: da sabato 30 maggio visite guidate gratuite

Mag 27, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, Roland Garros: Sinner al 2° turno, Tabur battuto in 3 set

Mag 27, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA

Papa Leone: “Aiutare il popolo di Gaza che non riceve aiuti umanitari”

Mag 26, 2026