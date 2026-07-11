IN EVIDENZA

Premio Ischia, Bragagna “Sul mio podio le vittorie di Tamberi e Jacobs a Tokyo”

Di

Lug 11, 2026


ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Il podio dei miei momenti migliori da telecronista? Sicuramente il 1° agosto 2021, perché mettere insieme due titoli olimpici nel giro di 10 minuti non occupa il primo, il secondo o il terzo posto” del podio, “ma anche tutti e tre in un colpo solo”. Così il telecronista Franco Bragagna ricorda le vittorie olimpiche di Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo, a margine del Premio Ischia. “Poi ci sono storie che mi è piaciuto raccontare, anche senza che ci fosse un italiano”, come “la vittoria di un australiano, Steven Bradbury, nello short track, che in Italia è diventata virale: mi è sembrato un paradigma particolare che è andato a riparametrare la sfortuna che aveva avuto prima”.

col4/mca2
(Fonte video: Premio Ischia Internazionale di giornalismo)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Premio Ischia, Palmaroli “La satira si fa sulle cose serie”

Lug 11, 2026
IN EVIDENZA

Premio Ischia, Vacarini “Puntiamo su forme di giornalismo fatte dai ragazzi”

Lug 11, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 12 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 11, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Maldini dt azzurro e presidente Club Italia, con lui anche Leonardo advisor

Lug 11, 2026
IN EVIDENZA

Premio Ischia, Palmaroli “La satira si fa sulle cose serie”

Lug 11, 2026
IN EVIDENZA

Premio Ischia, Bragagna “Sul mio podio le vittorie di Tamberi e Jacobs a Tokyo”

Lug 11, 2026
IN EVIDENZA

Premio Ischia, Vacarini “Puntiamo su forme di giornalismo fatte dai ragazzi”

Lug 11, 2026