L’ambasciatrice Dancau: “L’anno culturale Romania-Italia è sviluppo di relazioni bilaterali”

Nov 24, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti di lanciare l’anno culturale Romania-Italia 2026, un grande programma di eventi culturali e concepiti per promuovere la cultura romena in Italia e la cultura italiana in Romania. Ringrazio tutte le autorità italiane con cui abbiamo lavorato tanto per concepire questo ampio programma culturale, specialmente il presidente Federico Mollicone, che è un grande promotore del dialogo culturale romeno-italiano. Sono sicura che tramite questo anno culturale anche la relazione bilaterale tra i due Paesi si svilupperà di più e anche i nostri cittadini romeni e italiani potranno dialogare meglio tramite la cultura”. Così l’ambasciatrice della Romania in Italia, Gabriela Dancau, alla conferenza stampa di presentazione del programma dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026.

