Fibromi uterini: cosa sono e quando preoccuparsi

MILANO (ITALPRESS) – Vi hanno diagnosticato fibromi all’utero, con l’ecografia ginecologica? Il vostro ciclo è diventato molto abbondante da un anno a causa di un piccolo fibroma? Avete fibromi uterini in crescita rapida e siete preoccupate? Nel centoundicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce le caratteristiche principali dei fibromi uterini che causano poi i diversi sintomi, tra cui cicli abbondanti, anemia da carenza di ferro, dolore pelvico, dolore ai rapporti, infertilità. Grande attenzione viene dedicata ai fattori di rischio, spesso modificabili, che ne accelerano comparsa e gravità, e ai fattori protettivi, che ne riducono la velocità di crescita e le conseguenze per la salute della donna. Merita saperne di più perché i fibromi colpiscono l’80% delle donne in età fertile.

